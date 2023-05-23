Общество 23 мая 2023, 11:10 Решетников назвал сроки запуска электронных турвиз в Россию Решетников: МИД обещает запустить электронную визу 1 июля 2023 года РИА «Новости»

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Электронную туристическую визу могут запустить 1 июля 2023 года. С таким заявлением выступил министр экономического развития РФ Максим Решетников на Российско-китайском бизнес-форуме, сообщил ТАСС.

По словам Решетникова, вопрос о возобновлении действия единой электронной визы сейчас находится в стадии проработки.

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Он подчеркнул, что это должно будет существенно упростить процессы получения разрешений на посещение России и открыть доступ не только к групповым, но и к индивидуальным поездкам.

«МИД обещает запустить электронную визу 1 июля текущего года», — подчеркнул министр.

Впервые дистанционное оформление виз в РФ опробовали в 2017 году. Сначала по ней можно было въехать на Дальний Восток, затем с 1 июля 2019 года такие документы начали оформлять для посещения Калининградской области, с 1 октября того же года — для поездок в Санкт-Петербург и Ленобласть, напомнил РБК.

С марта 2020 года из-за пандемии коронавируса и вызванных ею ограничений оформление электронных виз приостановили.