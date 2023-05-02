Общество 02 мая 2023, 18:42 Решетников назвал среднюю стоимость проживания в российских отелях в июле Министр Решетников: российские отели подорожаю на 8-15% по сравнению с июлем 2022 года Pxhere

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В среднем стоимость проживания в российских отелях в июле вырастет до 15% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Об этом заявил министр экономического развития страны Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина, сообщил ТАСС.

По его словам, средний ценник за проживание в трехзвездочном отеле в июле обойдется примерно в 4,7 тысячи рублей. Это на 8% больше, чем в 2022 году.

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«В отелях четырех-пяти звезд рост цен в среднем 15%. Это с учетом дефицита премиального сегмента и с учетом того, что обеспеченные туристы чаще начинают выбирать отдых в России», — подчеркнул он.

Спрос на четырех- и пятизвездочные отели в стране из-за этого возрастает. Решетников уточнил, что, по статистике, в марте 2023 года рост стоимости номеров в подобных гостиницах составил 8% в сравнении с прошлым годом. Кроме того, путешественники начали планировать отдых за две-три недели. Это стало вызовом для отрасли, пояснил он.

Также россияне чаще стали отправляться в короткие поездки, добавил министр. Основатель онлайн-турагентства Анна Невзорова сообщала, что грядущим летом отдых в Турции для жителей России серьезно подорожает в сравнении с 2022 годом.