Решения о приостановке работы предприятий будут согласовываться с оперштабом

В соответствии с новыми правилами, губернаторы обязаны направлять в Минэкономразвития проект решения о закрытии на время предприятий, которые не входят в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. В нем нужно указать сроки ограничений, меры поддержки и информацию о таких компаниях.

После чего ведомство направит проект в Роспотребнадзор. А в случае, если предусмотрены меры поддержки, то документ пойдет и в Минфин. В течение суток придет ответ, в котором будет представлена оценка целесообразности решения.

После этого в ближайшие три дня Минэкономразвития вправе сформировать свой вердикт по проекту и направить его в правительство. Окончательное решение — за оперативным штабом по борьбе с COVID-19.

По последним данным, в России выявлено 281 752 случаев коронавируса, из них 67 373 тысячи выздоровели, 2631 пациент умер.