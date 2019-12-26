Пока нет никаких решений об облегчении налогов для малоимущих, но подобные меры постоянно обсуждаются. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Предметных таких разговоров или решений на этот счет не существует. Что касается обсуждения каких-то сценариев и вариантов, оно ведется на постоянной основе», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников и бывшего чиновника финансово-экономического блока сообщала, что малоимущих могут освободить от уплаты налога на доходы.

Освободить от НДФЛ малоимущих осенью предложили глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр экономического развития Максим Орешкин. Позже Песков заявлял, что пока в правительстве нет никаких «предметных совещаний» по вопросу отмены такого налога.