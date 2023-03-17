Общество 17 марта 2023, 15:35 Решение задач бизнеса и сотрудников обсудили участники конференции HR Expo Pro Главные вопросы по управлению персоналом обсудили эксперты конференции HR Expo Pro

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Выставочный центр «Крокус Экспо» в Красногорске на два дня превратился в главную площадку по обмену опытом и лучшими практиками среди HR-специалистов. Ведущие эксперты отрасли управления персоналом рассказали о новых возможностях решения поставленных задач бизнеса на международной конференции и выставке HR Expo Pro.

Более 100 ведущих экспертов рассказали о своем опыте по развитию и вдохновению сотрудников бизнес-компаний. Участие в выставке и конференции приняли более 3,5 тысячи специалистов, еще более пяти тысяч следили за происходящими событиями онлайн.

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Проректор Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина отметила, что HR — это прежде всего про работу с людьми, к каждому из которых нужно найти свой подход, чтобы определить для него правильное место в коллективе.

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«Это понимание, с одной стороны, чтобы правильный человек пришел в компанию, занял свое место и далее чтобы этому человеку было в компании эффективно работать», — отметила она.

Афонина подчеркнула, что конференция и выставка HR Expo Pro — это важное событие для любого специалиста, который отвечает за обучение и развитие.

Мероприятие прошло уже в 23-й раз. Для специалистов отрасли это большая возможность обсудить изменение главных трендов и изменения подходов для работы с персоналом.

«Компании, которые развивают образовательную инфраструктуру, увеличивают производительность на 30%. Фирмы, которые инвестируют в человеческий капитал, работают с данными, а не при помощи интуиции более адаптивны к изменениям. Они быстрее видят новые тренды и подстраивают свою систему управления перед вызовами нового времени», — подчеркнула заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева.

Международная конференция и выставка HR Expo Pro прошла с 15 по 16 марта. Участники обсудили вопросы привлечения клиентов и раскрытия потенциала сотрудников.