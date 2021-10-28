Решение вопроса преступности среди мигрантов предложили в Госдуме

Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил посылать гастарбайтеров в Сибирь и на Дальний Восток, а мигрантов-преступников наказывать строже, чем граждан России. Об этом он сообщил сайту NEWS.ru.

Депутат считает, что под видом рабочих, в которых заинтересованы коррумпированные чиновники и олигархи, в Россию въехало множество криминальных мигрантов. По его словам, за преступления их следует наказывать строже, чем российских граждан.

«Для этого необходимо разработать „двухконтурный“ Уголовный кодекс. Чтобы за одно и то же преступление иностранец получал срок в два-три раза больше, чем получает гражданин», — заявил Журавлев.

Он добавил, что мигрантов надо отправлять на масштабные объекты, на те, которые имеются на Крайнем Севере и на Дальнем Востоке. Для них следует создавать трудовые лагеря, а не разрешать им оставаться в больших городах и позволять делать различные преступления.