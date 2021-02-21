Решение суда по делу экс-схиигумена Сергия о монастыре обжалуют

Арбитражный суд Свердловской области признал право собственности на Среднеуральский монастырь за екатеринбургской епархией. Теперь адвокаты бывшего схиигумена Сергия собираются обжаловать это решение.

«Данное решение не окончательное и будет обжаловано. Следующая инстанция — семнадцатый арбитражный апелляционный суд, который находится в Перми», — сообщили адвокаты в своем Telegram-канале.

Защита Сергия отметила, что суд первой инстанции признал епархию собственником только одного здания — храма в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». При этом речь идет об огромном монастырском комплексе.

«Главное — нельзя закрыть глаза на то, в храме более 15 лет живут люди, даже по просьбе администрации губернатора региона», — заключили адвокаты.

Право собственности за екатеринбургской епархией суд признал 10 февраля. При этом бывшему схиигумену отказали в участии в споре с епархией. Сергий является основателем Среднеуральского женского монастыря. Духовник оказался в центре внимания из-за своих «антиковидных» проповедей. Он заявлял, что россиян планируют поместить в «электронный лагерь сатаны».