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    21 февраля 2021, 22:11

    Решение суда по делу экс-схиигумена Сергия о монастыре обжалуют

    Дарья Бунякова

    Арбитражный суд Свердловской области признал право собственности на Среднеуральский монастырь за екатеринбургской епархией. Теперь адвокаты бывшего схиигумена Сергия собираются обжаловать это решение.

    Решение суда по делу экс-схиигумена Сергия о монастыре обжалуют

    «Данное решение не окончательное и будет обжаловано. Следующая инстанция — семнадцатый арбитражный апелляционный суд, который находится в Перми», — сообщили адвокаты в своем Telegram-канале.

    Защита Сергия отметила, что суд первой инстанции признал епархию собственником только одного здания — храма в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». При этом речь идет об огромном монастырском комплексе.

    «Главное — нельзя закрыть глаза на то, в храме более 15 лет живут люди, даже по просьбе администрации губернатора региона», — заключили адвокаты.

    Право собственности за екатеринбургской епархией суд признал 10 февраля. При этом бывшему схиигумену отказали в участии в споре с епархией. Сергий является основателем Среднеуральского женского монастыря. Духовник оказался в центре внимания из-за своих «антиковидных» проповедей. Он заявлял, что россиян планируют поместить в «электронный лагерь сатаны».