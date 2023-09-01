Общество 01 сентября 2023, 13:39 Решение Путина по Росатому назвали уникальным Лихачев: решение Путина создать Росатом в 2007 году стало уникальным РИА «Новости»

Читать 360tv в

Решение президента России Владимира Путина о создании государственной корпорации «Ростатом» в 2007 году являлось уникальным. Об этом на просветительском марафоне общества «Знание» заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, его слова привело РИА «Новости».

«Это уникальное решение президента позволило объединить весь потенциал российской атомной отрасли. Такого нет нигде в мире, ни у нас в стране. Все ядерные технологии замкнулись в контуре управления государства — от обогащения и добычи урана до вывода наших объектов из эксплуатации», — сказал он.

Реклама

Лихачев напомнил, что теперь Росатом одновременно является как министерством, так и коммерческой структурой, которая работает в интересах страны.

«С нас спрашивают за создание новых продуктов, эффективность и рентабельность, по всем экономическим показателям. Решение Путина открыло огромный потенциал, который нам предстоит реализовывать на протяжении десятилетий», — добавил генеральный директор компании.

Президент России Владимир Путин 1 декабря 2007 года подписал законопроект, в соответствии с которым федеральное агентство по атомной энергии преобразовали в корпорацию «Росатом».

Ранее Лихачев заявил, что Россия вышла на второе место в мире по запасам урана.