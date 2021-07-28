Решение продлить продажу путевок с кешбэком по России до конца лета поддержали в РСТ

Вице-президент РТС (Российский союз туриндустрии) Юрий Барзыкин обсудил с RT решение Ростуризма продлить до 31 августа продажи туров по России с кешбэком.

Барзыкин назвал это решение хорошим, поскольку кешбэк является одной из наиболее эффективных и востребованных программ. Она дает возможность стимулировать спрос и получать продукт дешевле как минимум на 20%. По мнению вице-президента РТС, действие программы можно было продлить еще на бархатный сезон, так и тогда есть целевая группа потребителей.