Депутаты предложили решение проблемы ветхого и аварийного жилья

Депутаты предложили применять механизм «комплексного развития территорий» (КРТ) для решения проблемы ветхого и аварийного жилья. По их словам, это поможет привлекать частные деньги и частично избавит от нехватки средств на капремонт.

Согласно проекту поправок к Градостроительному кодексу, предлагается разработать юридические рамки для региональных проектов КРТ. Депутат Госдумы Евгений Москвичев пояснил, что главная цель документа заключается в ускорении работы программы расселения ветхого и аварийного жилья, пишет «Коммерсант».

С помощью КРТ планируется создать современную городскую застройку на месте аварийных зданий. При этом механизм будет обратным столичной реновации, где объект — устаревшее, но соответствующее нормам жилье. Собственники квартир по проекту КРТ смогут вступить в программу или отказаться от нее двумя третями голосов собственников помещений в доме. Кроме того, можно будет обменять жилье на равноценное или получить денежную компенсацию.

Авторы законопроекта считают, что использование КРТ поможет быстрее проводить переселение людей из аварийного и ветхого жилья. Также механизм позволит добиться показателей национального проекта.