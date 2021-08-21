Решение проблемы бездомных животных назвали в Мособлдуме

Всемирный день бездомных животных традиционно отмечается во всем мире в третью субботу августа. Одним из решений проблем с безнадзорными животными является развитие частных приютов, рассказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

По его словам, еще в 2016 году депутаты наделили органы местного самоуправления полномочиями по организации и проведению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Но несмотря на то, что муниципалитетам ежегодно на это выделяются субвенции, эти правом пользовались не все, отметил он.

Чтобы исправить ситуацию была введена административная ответственность за пренебрежение своими обязанностями. Затем установили порядок по организации деятельности приютов, а также штрафы за его несоблюдение.

«Нам надо сделать так, чтобы приюты были организованы по всей Московской области в достаточном количестве. Сейчас у нас 42 приюта, один из них муниципальный, 41 — частные», — уточнил Керселян.

Чтобы стимулировать строительство частных приютов, в 2020 году их владельцам дали возможность получить земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов.

«Но не только власти помогают животным, у нас много волонтеров, неравнодушных жителей, которые проводят акции по сбору корма и лекарств, другие дают обитателям приютов дом», — подчеркнул политик.

О бездомных животных в Подмосковье можно сообщить через «Добродел» или сайты территориальных ветеринарных управлений Подмосковья.