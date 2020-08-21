Решение ООН признать крымчан россиянами оценили на полуострове

В ООН рассчитали, что россиян в 2020 году по сравнению с прошлым годом стало больше на два миллиона. Увеличение цифр можно объяснить только тем, что крымчан признали гражданами России. Вице-спикер регионального парламента Владимир Бобков назвал это закономерным и логичным решением.

«Процесс признания международным сообществом Крыма как части Российской Федерации неизбежен. Этому не может воспрепятствовать никто. Статистика ООН логична и закономерна», — приводит РИА «Новости» слова Бобкова.

Он добавил, что со временем подобных фактов будет становиться все больше. Крым вернулся на историческую родину, поэтому ООН все рассчитала логично.

Цифры Росстата по населению Крыма несколько отличаются от результатов ООН, однако это можно списать на погрешность. Об этом ранее заявила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

Крым вошел в состав России по результатам референдума 2014 года. Украина не признала итоги голосования и считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией.