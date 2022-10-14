Решение об отсрочке от частичной мобилизации для россиян с 3 детьми довели до военкоматов | 360°

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Решение об отсрочке от частичной мобилизации для россиян с 3 детьми довели до военкоматов

Депутат Картаполов: решение об отсрочках для россиян с тремя детьми принято

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Решение об отсрочке от частичной мобилизации для отцов с тремя и более детьми довели до военкоматов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Проработали совместно с Минобороны вопрос предоставления отсрочки от частичной мобилизации семьям, имеющим трех детей и более (в возрасте до 16 лет)», — написал он.

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Картаполов подчеркнул, что Генштаб реагирует на запросы общества и принимает соответствующие меры. Совместная работа в этом направлении будет продолжена, заключил депутат.

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Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила о том, что отцам троих и более детей до 16 лет положена отсрочка от частичной мобилизации, сообщил RT.

По ее словам, с начала частичной мобилизации она получила тысячи обращений от россиян необходимости расширить круг лиц, которые могут получить право на отсрочку.

Частичная мобилизация в РФ

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