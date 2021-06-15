Ассоциации «Росасфальт» предложила МВД, Госдуме и Минтрансу ужесточить правила применения шипованных шин. Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов в разговоре «360» отметил, что поддерживает инициативу, но ее должны принимать на региональном уровне.

«Я поддерживаю, хотя есть нюансы. У нас есть разные регионы и то, что является летом, допустим в Краснодаре, может не являться таковым в Магадане или Архангельске. Конечно, это должно быть региональные ограничения», — отметил Петр Шкуматов.

Использование шипованной резины летом, по мнению эксперта, наносит серьезный ущерб асфальтированной дороге. Но зимой шипованная резина в большинстве регионов является единственным способом передвижения из-за заноса дорог.

«Логика в запрете шипованной резины летом есть. Асфальт нагревается до значительных температура, особенно в солнечное время, и если автовладелец не поменял резину, то он, конечно, наносит в летний период довольно серьезный ущерб. Нужна региональная инициатива, каждый субъект должен сам принять или не принять такое решение, установить какие-то штрафы за нарушения», — отметил он.

Инициативу с введением ограничения по скорости для автомобилей с шипованной резиной летом эксперт считает утопией.

«Сейчас контроль скоростного режима переведен на камеры фотовидеофиксации нарушения. Камеры при всей их интеллектуальности, не могут распознать какая резина установлена на автомобиле», — сказал Шкуматов.

Ранее МВД, Госдуме и Минтрансу «Росасфальт» предложил ужесточить правила применения шипованных шин. Автовладельцев обяжут ездить со скоростью до 80 км/ч, пользоваться опознавательным знаком «Ш». Водителей, которые используют и летом зимние покрышки, предложили штрафовать на две тысячи рублей. В ГИБДД идею не поддержали.