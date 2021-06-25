Руководство Москвы сейчас не рассматривает перевод общественного транспорта, фитнес-клубов и парикмахерских на работу по ковидным QR-кодам. Власти будут принимать решения исходя из эпидемической ситуации. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день введение QR-кодов для этих направлений деятельности и организаций пока не рассматривается. Но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будем принимать адекватные ей решения», — заявила Ракова в эфире Первого канала.

В Москве с 28 июня вступят в силу новые ограничения, которые ввели на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. С понедельника в рестораны и кафе столицы будут пускать только по QR-коду, в котором зашифруют данные о вакцинации, антителах или отрицательном результате ПЦР-теста на ковид. Также руководство города обязало всех работников сферы обслуживания сделать прививки. Отказников будут отстранять от работы, лишать зарплаты и премии.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому организации и предприятия города должны будут перевести на удаленку до 30% сотрудников и людей старше 65 лет с 28 июня.