Общество 02 октября 2022, 16:57 Поделиться Telegram

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Viber Решение о будущем статусе украинского языка в республике пока не приняли — Мирошник Посол ЛНР в РФ Мирошник: в регионе только русский язык имеет статус государственного РИА Новости

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В Луганской Народной Республике еще не приняли решение о статусе украинского языка. Об этом заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

«Сейчас однозначного ответа на этот вопрос нет», — сказал Мирошник ТАСС.

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По его словам, все будет зависеть от дальнейших решений. Пока только русский язык в республике является государственным.

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Пока Украина борется с русским языком, заметил Мирошник, маловероятно, что вопрос о статусе украинского языка вынесут на всенародное голосование.

В договоре о принятии ЛНР в состав России поясняется, что республика сохранит в составе государства свой статус, а государственным языком там является русский. РФ гарантирует всем народам, проживающим на территории ДНР и ЛНР, «право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития».

Министр просвещения России Сергей Кравцов отмечал, что изучение украинского языка не будут убирать из школ Запорожской области. Учебный процесс планируют организовать по примеру школ в национальных республиках.

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