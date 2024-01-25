Общество 25 января 2024, 09:56 Решение наградить экипаж рухнувшего Ил-76 сочли в Кремле преждевременным Пресс-секретарь Песков заявил, что рано обсуждать награждение экипажа Ил-76 РИА «Новости»

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Специалисты еще не выяснили все обстоятельства крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, поэтому рано принимать решение о посмертном награждении экипажа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об этом журналистам, сообщило РИА «Новости».

«Нет. Пока непонятно. Пока нет сведений. Пока непонятно до конца, что произошло. Только вчера следователи начали исследовать останки самолета. О чем сейчас можно говорить?» — заявил он.

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Самолет Ил-76 с 65 военнопленными, шестью членами экипажа и тремя сопровождающими потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. По предварительной информации, по нему ударили тремя ракетами американского или немецкого производства. Очевидцы сообщили, что пилоты ценой собственной жизни увели воздушное судно в сторону от села Яблоново и оно разбилось в поле.