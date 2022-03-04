«Ребята рассказывают, что он им жизнь спас». Отец рассказал о подвиге Героя России, который погиб на Украине

Российский офицер-десантник Нурмагомед Гаджимагомедов, подорвавший себя вместе с боевиками во время специальной военной операции на Украине, не мог поступить иначе, так как спасал жизнь товарищей. Об этом в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» рассказал отец военного, полковник полиции Энгельс Гаджимагомедов.

«Ребята рассказывают, что он им жизнь спас. Говорят: „Ради нас подорвался“. Я другого от него не ожидал. Парень достойный, знал свою службу. Раз главнокомандующий дал такую задачу, то мы, офицеры, должны исполнять указание. Если мы не будем поддерживать страну, то кто это сделает?» — заявил Гаджимагомедов-старший.

Он считает поступок сына мужским решением российского офицера. Нурмагомед, по его словам, не мог изменить данной Отечеству присяге.

Это его решение, решение российского офицера. Он по-другому не смог бы сделать. Мы приняли присягу, поэтому мы должны быть впереди Энгельс Гаджимагомедов.

Президент России Владимир Путин присвоил Гаджимагомедову звание Героя России посмертно.

«Получив ранение, он подорвал гранатой боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, что сражается с нацистами, которые пытают людей», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что военнослужащие РФ на Украине действуют мужественно, с полным осознанием правоты своего дела.