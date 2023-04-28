Общество 28 апреля 2023, 17:19 Решение Мосгорсуда о ликвидации МХГ вступило в силу Суд отказал в апелляции по делу о ликвидации Московской Хельсинкской группы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Старейшая правозащитная организация России Московская Хельсинкская группа (МХГ) официально прекратила свое существование. Судебная коллегия по административным делам Первого апелляционного суда признала отказалась пересмотреть решение Мосгорсуда о ликвидации организации. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

С иском о ликвидации МХГ в суд обратилось министерство юстиции. В заявлении говорилось, что участники организации принимают участие в мероприятиях за пределами своего региона. Заседание Мосгорсуда, по итогам которого приняли решение о ликвидации МХГ прошло в январе 2023 года.

Реклама

Московская Хельсинкская группа появилась в 1976 году. Ее участники заявили своей целью выполнение всех международных обязательств России в области прав человека. Большую часть проектов общественники свернули в 2014 году, отказавшись от иностранных грантов, чтобы не получать статус иностранного агента.

Главой группы с 1996 по 2018 год была правозащитница, член Комиссии по правам человека и участник президентского Совета по развитию гражданского общества Людмила Алексеева. Она занимала этот пост до конца своей жизни. Один из основателей МХГ, правозащитник Юрий Орлов умер в 2020 году в возрасте 96 лет.