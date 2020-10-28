Решение Минздрава о согласовании комментариев врачей оценили в СЖР
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что в решении Минздрава о согласовании комментариев врачей для СМИ можно усмотреть препятствование получению информации. Слова председателя СЖР привело РИА «Новости».
«В этом решении, конечно, можно усмотреть очередное препятствие получению информации. Тем более в такой непростой и опасный период, когда мы все переживаем», — заявил Соловьев.
При этом он подчеркнул, что во многих ведомствах существует правило, по которому на вопросы журналистов отвечают только специально подготовленные люди.
«Видимо, придется приспосабливаться СМИ к этой новой ситуации и искать возможность получения правдивой информации из разных источников», — добавил Соловьев.
В среду, 28 октября, стало известно о решении Минздрава, согласно которому эксперты ведомства должны будут согласовывать свои высказывания о COVID-19 с министерством. Это сделано для более эффективного информирования россиян о пандемии.