Решение Минздрава о согласовании комментариев врачей оценили в СЖР

«В этом решении, конечно, можно усмотреть очередное препятствие получению информации. Тем более в такой непростой и опасный период, когда мы все переживаем», — заявил Соловьев.

При этом он подчеркнул, что во многих ведомствах существует правило, по которому на вопросы журналистов отвечают только специально подготовленные люди.

«Видимо, придется приспосабливаться СМИ к этой новой ситуации и искать возможность получения правдивой информации из разных источников», — добавил Соловьев.

В среду, 28 октября, стало известно о решении Минздрава, согласно которому эксперты ведомства должны будут согласовывать свои высказывания о COVID-19 с министерством. Это сделано для более эффективного информирования россиян о пандемии.