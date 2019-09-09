Решена одна из самых сложных математических загадок

Одна из самых сложных математических загадок в мире поддалась математикам Эндрю Сазерленду из США и Эндрю Букеру из Бристольского университета в Британии. Они вычислили три числа, сумма кубов которых будет равна 42. На расчеты понадобился миллион часов машинного времени.

Задача, поставленная еще в 1954 году, выражена следующим уравнением: x³ + y³ + z³ = k. K — каждое из чисел от 1 до 100. Требовалось найти x, y и z.

Греф признался в ненависти к школе и экзаменам Подробнее

В течение десятков лет математики искали решения для целых чисел от единицы до 100. Ученым удалось найти значения для всех чисел, кроме 33 и 42. Задачу 33 в итоге решили — это сделал британец Эндрю Букер, который написал новый алгоритм вычислений и прогнал решение через мощный компьютер. Решение было найдено за три недели. Оставалось число 42.

Букер решил заручиться поддержкой своего заокеанского коллеги Эндрю Сазерленда, уточнил сайт Science Alert. Для решения задачи ученые решили использовать сеть Charity Engine, которая объединяет более полумиллиона персональных компьютеров по всему миру в глобальную вычислительную сеть.

На решение задачи потребовалось более миллиона часов машинного времени. В итоге планетарный разум выдал три числа. Целиком уравнение выглядит так: (-80538738812075974)³ + 80435758145817515³ + 12602123297335631³ = 42.