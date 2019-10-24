Решать проблемы быстро и эффективно. Центр управления регионом открыли в Дубне

В Дубне открыли муниципальный Центр управления регионом. В тестовом режиме его сотрудники уже десять месяцев решают поставленные задачи. И вот сегодня — старт официальный.

Символическая красная ленточка, слова напутствия и снова — за работу. Сотрудники муниципального Центра управления регионом ежедневно принимают десяток сообщений от жителей. За время работы в тестовом режиме инструмент уже доказал эффективность: проблемы решаются, повторно жители обращаются все реже.

«По количеству обращений примерно одинаково: что в сентябре, что в октябре — по 237 и 231. Повторных в сентябре –155, в октябре за 23 дня — только 67», — рассказал руководитель МЦУР г. о. Дубна Кирилл Имаев.

Источник фото: телеканал «360»

Изменились и сроки ответов на обращения жителей. Если раньше они составляли 30 дней, теперь — только десять.

«Реакция наших подведомственных учреждений составляет не более суток. Решение — 10 дней», — отметил Имаев.

Источник фото: телеканал «360»

Изменилась и система обработки, анализа и принятия решения. Центр стал той базой, которая собирает информацию из всех сфер жизнедеятельности наукограда. На тепловой карте — число обращений по каждой проблеме и оценка результата их решения. Топ-10 всегда меняется. Сейчас это — благоустройство общественных пространств, подтопление территорий, неисправные фонари. Глава Дубны объяснил, что ЦУР — это не только история мониторинга и контроля, но и планирования бюджета на будущее.

«Есть отложенные обращения — это те, которые требуют дополнительных ресурсов. Допустим, ливневую канализацию глава не построит жителям за десять дней. Тем более, нужно чтобы прошел этап проектирования и поиска источников», — сообщил глава г. о. Дубна Максим Данилов.

Источник фото: телеканал «360»

В день открытия с работой ЦУРа познакомились депутаты Совета депутатов и члены Общественной палаты. Во время встречи решили наказы депутатскому корпусу от жителей также заносить в общую систему.

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«Депутатский корпус будет использовать этот инструмент для реализации наказов избирателей. Поскольку они из разных сфер, то контролировать не всегда получается, а здесь, в единой системе, всегда можно вернуться в архив и узнать, какой был дан ответ», — сказала депутат Совета депутатов г. о. Дубна Елена Злобина.

Теперь в ЦУР попадают и вопросы от дубненцев с личных приемов. Глава городского округа перенес место встречи с жителями из кабинета туда. Первый прием уже прошел.

«В дальнейшем я эти приемы будут проводить именно здесь, потому что все задачи и предложения будут здесь озвучиваться, в карточки записываться, будут попадать в систему, чтобы избежать отписок», — подчеркнул Данилов.

Источник фото: телеканал «360»

Неизменно одно — участие жителей. Никуда ходить не надо: в систему ЦУРа загружаются все сообщения дубненцев из стандартных каналов связи — «Добродела», соцсетей, письменных обращений.