«Решают, какой должна быть российская колбаса». Глава Роскачества рассказал, кто создает стандарты качества товаров

Требования к качеству товаров в России разрабатывает технический комитет из 500 экспертов, опираясь на международные стандарты. Об этом «360» рассказал руководитель АНО «Роскачество» Максим Протасов на Петербургском международном экономическом форуме.

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По словам Протасова, Роскачество проводит исследования и мониторинг качества товаров на соответствие требованиям безопасности: техническому регламенту, базовым национальным стандартам и опережающим стандартам.

«Это те самые требования, которые разрабатывает технический комитет. Эксперты, а их сейчас более 500 по разным товарным категориям, анализируют международные подходы и разрабатывают подход к тому, какой должна быть российская колбаса, качественная колбаса, которая получит высокий рейтинг Роскачества и национальный знак качества», — добавил Максим Протасов.

При анализе международных требований эксперты учитывают их объективность, анализируют, в каких странах какие добавки разрешены или запрещены и почему, есть ли научные исследования, подтверждающие то или иное требование. Так и формируются стандарты Роскачества.

Глава организации подчеркнул, что ее главная задача — улучшить качество жизни россиян.

«Мы это делаем через улучшение качество процессов, внедряем идеологию качества товаров на предприятии», — добавил Протасов.