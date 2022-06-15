«Решают, какой должна быть российская колбаса». Глава Роскачества рассказал, кто создает стандарты качества товаров
Глава Роскачества Протасов: требования к качеству товаров создает комитет из 500 экспертов
Требования к качеству товаров в России разрабатывает технический комитет из 500 экспертов, опираясь на международные стандарты. Об этом «360» рассказал руководитель АНО «Роскачество» Максим Протасов на Петербургском международном экономическом форуме.
По словам Протасова, Роскачество проводит исследования и мониторинг качества товаров на соответствие требованиям безопасности: техническому регламенту, базовым национальным стандартам и опережающим стандартам.
«Это те самые требования, которые разрабатывает технический комитет. Эксперты, а их сейчас более 500 по разным товарным категориям, анализируют международные подходы и разрабатывают подход к тому, какой должна быть российская колбаса, качественная колбаса, которая получит высокий рейтинг Роскачества и национальный знак качества», — добавил Максим Протасов.
При анализе международных требований эксперты учитывают их объективность, анализируют, в каких странах какие добавки разрешены или запрещены и почему, есть ли научные исследования, подтверждающие то или иное требование. Так и формируются стандарты Роскачества.
Глава организации подчеркнул, что ее главная задача — улучшить качество жизни россиян.
«Мы это делаем через улучшение качество процессов, внедряем идеологию качества товаров на предприятии», — добавил Протасов.