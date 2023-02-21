Общество 21 февраля 2023, 06:33 РЭШ и «Рексофт Консалтинг» запускают курс по цифровой трансформации

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20 февраля на территории инновационного центра «Сколково» ректор Российской экономической школы (РЭШ) Антон Суворов и глава компании «Рексофт Консалтинг» Андрей Скорочкин подписали соглашение о сотрудничестве.

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Первым совместным образовательным проектом вуза и компании станет курс «Управление цифровой трансформацией», стартующий весной при поддержке Группы «Интеррос», куда входит «Рексофт».

«Я благодарен нашим партнерам из „Рексофт Консалтинг“ за готовность делиться своей экспертизой. Специалисту в области цифровой трансформации важно иметь не только детальные знания о новых технологиях, но и уметь эффективно встраивать цифровые решения в общую стратегию развития бизнеса, а также грамотно оценивать сложности и риски. Я надеюсь, что наше сотрудничество не ограничится курсом по цифровой трансформации, а будет многолетним и плодотворным», — отметил после подписания ректор РЭШ Антон Суворов.

В первом модуле курса студенты изучат основные определения цифровой трансформации и узнают, как эволюционировали технологии. Во втором их ждет разбор стратегий разных компаний, в том числе в области трансформации ИТ и операционной деятельности. А третий модуль будет посвящен примерам цифровизации в различных областях (логистика, закупки, продажи и маркетинг, управление персоналом и т. д.).

Генеральный директор «Рексофт Консалтинг» Андрей Скорочкин подчеркивает: «Каждая лекция будет насыщена реальными примерами из опыта команды „Рексофт Консалтинг“, а также представителей разных компаний эко-системы „Интеррос“. Мы будем разбирать причины успеха и стоп-факторы российских и западных кейсов. На выходе студенты программы получат обширный набор инструментов, чтобы стать востребованными специалистами».

Приглашенными лекторами курса станут топ-менеджеры крупных российских компаний. Участие примут компании экосистемы «Интерроса» — «Росбанк», «Тинькофф банк», блокчейн-платформа «Атомайз», инвестиционный фонд «Восход». Кроме того, своей экспертизой поделиться «Норильский никель. А в конце обучения организаторы планируют провести защиту проектов, где студенты представят свои предложения по цифровой трансформации для конкретных организаций.

«Цифровая трансформация — это то, о чем сегодня много говорят, особенно в контексте задач по импортозамещению», — добавил Андрей Скорочкин. Но главное в словосочетании «цифровая трансформация» подчеркнуть слово «трансформация». Ведь это все не столько про технологии, сколько про способность компаний меняться и адаптироваться к новым условиям. Это и про новые операционные модели, и про корпоративную культуру. А технология — это инструмент. Поэтому мы будем говорить о сплаве технологий и бизнес-логики».

Кроме того, «Рексофт Консалтинг» и РЭШ договорились развивать карьерное направление: рассказывать о стажировках и интересных вакансиях, а также проводить мероприятия, направленные на будущее трудоустройство студентов.