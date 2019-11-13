  • Репродуктолог рассказал, до какого возраста доживают мужчины

    13 ноября 2019, 20:53

    Артур Блянихов

    Главный специалист российского Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин обозначил количество мужчин, которые умирают в стране до 67 лет. Специалиста процитировало ИА НСН.
    Репродуктолог рассказал, до какого возраста доживают мужчины

    По словам Аполихина, правильней ставить вопрос не о продолжительности жизни, а о продолжительности здоровой жизни, так как россияне стали заболевать в трудоспособном возрасте. В особенности это касается мужчин.

    «„Фатальный дебют“ приходится на возраст 41-54 года. 52% мужчин умирают до 67 лет», — обратил внимание эксперт.

    Он рассказал, что у жителей России репродуктивное здоровье ухудшается. Соответственно, коэффициент рождаемости идет вниз.

    «До какого момента мы будем терять возможность, чтобы это удержать?» — задался вопросом профессор.