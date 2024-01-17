Общество 17 января 2024, 15:39 Репродуктолог Милютина рассказала, что россиянки чаще всего возят яйцеклетки на сурматеринство в Белоруссию и Грузию

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Акушер-гинеколог, репродуктолог Мария Милютина в разговоре с «Ридусом» рассказала, что после того, как в России в декабре 2022 года вступил в силу закон о запрете использования донорских яйцеклеток в программах ЭКО с суррогатной матерью, россияне стали возить яйцеклетки в Белоруссию и Грузию.

То есть пациенты, которые имели донорские эмбрионы, сперму мужа и перенос суррогатной матери, вывозят свои эмбрионы в страны, где это разрешено. Время от времени в этот список стран попадает Армения.

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По словам эксперта, самое главное — правильно оформлять сопроводительные документы.

«Их оформляют клиники и транспортные компании. Что за яйцеклетки, что это за эмбрионы, кому они принадлежат, где и когда они были получены — все это выдают клиники», — сказала Милютина.