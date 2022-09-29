Репродуктолог Кутасова рассказала, в каком возрасте лучше рожать | 360°

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Репродуктолог Кутасова рассказала, в каком возрасте лучше рожать

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Самый безопасный возраст для женщин, чтобы завести ребенка - 25-35 лет. Об этом "Газете.ru" рассказала врач - акушер-гинеколог, репродуктолог Анна Кутасова.

Со временем запас яйцеклеток в организме женщины снижается. После 40 лет только у 10% женщин остается возможность родить самостоятельно, написало РИА ФАН.

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Врач отметила, что для женщин, которые пока не готовы завести ребенка, современная медицина предлагает заморозку молодых и здоровых яйцеклеток на пике репродуктивного возраста. Эти яйцеклетки впоследствии можно будет использовать для ЭКО.

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