Репродуктолог Камалова развеяла популярный миф об ЭКО | 360°

19 октября 2022, 19:27
Репродуктолог Камалова развеяла популярный миф об ЭКО
Репродуктолог Ксения Камалова: ЭКО позволяет родить полностью здоровых детей
Бытует мнение, что дети, рожденные с помощью ЭКО, будут здоровы только в случае одноплодной беременности. Репродуктолог Ксения Камалова в разговоре с Общественной службой новостей рассказала, что это не так.
Она рассказала, что многоплодная беременность и роды обычно переносятся тяжелее одноплодной, однако у детей равные шансы родиться здоровыми. При этом в России по закону женщина имеет право переносить максимум два эмбриона, отметила врач.
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«Поэтому я бы сказала, что детки, рожденные в двойне или тройне могут быть здоровыми при грамотном ведении врачей», — сказала Камалова.
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