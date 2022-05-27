Репродуктолог Дедова объяснила, что означает «психологическое бесплодие»

Невозможность зачать ребенка в некоторых случаях может быть связана с так называемым психологическим бесплодием. Об этом рассказала врач-репродуктолог отделения лечения бесплодия и ЭКО клинического госпиталя «Лапино» Елена Дедова, написали «Известия».

Специалист объяснила, что стресс и психологическое состояние напрямую влияют на зачатие ребенка.

«Безусловно, при планировании беременности очень важен психологический настрой, и стресс может влиять на результат. По данным больших клинических исследований, у женщин, проходящих лечение по поводу бесплодия, в 35–40% случаев была выявлена депрессия, а также отмечалась повышенная тревожность», — сказала Дедова.

Врач призвала пары, планирующие беременность, не стесняться обращаться к специалистам. По ее словам, повышение гормонов стресса влечет за собой сбой во всей гормональной системе, в результате чего даже половые гормоны могут начать «работать неправильно».