Общество 14 марта 2024, 11:05 Репродуктолог Аполихин: лидерами по незаконнорожденным детям становятся женщины в возрасте 30-34 лет

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Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что лидерами по незаконнорожденным детям становятся женщины в возрасте 30-34 лет.

Статистика за 2022 год гласит, что вне брака родились 297 тысяч детей, или 22% от общего количества родившихся. Эксперт считает, что первого ребенка женщина рожает для себя, так как для нее это «последний шанс».

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«Почему 30-34? Зачастую потому что это для женщины последний шанс. Такова у женщины биологическая сущность, что одного она рожает для себя, демографы знают, что второго-третьего заказывает мужчина», — сказал он.