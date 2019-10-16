  • Репродуктивные стратегии: эксперт рассказал, почему женщины скрывают число своих партнеров

    16 октября 2019, 14:39

    Ирина Нагайникова

    Главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин рассказал, что до замужества в среднем россиянки имеют от одного до двух половых партнеров. У мужчин это число от шести до восьми, сообщил сайт «Мир 24».

    Валентин Денисов-Мельников рассказал, что репродуктивные стратегии мужчин и женщин значительно различаются. От этого и проистекает подсознательное нежелание девушки получить ярлык «легкодоступной».

    По словам эксперта, проблема в природном страхе мужчин воспитать чужого ребенка. Если он понимает, что у его избранницы было множество любовников, это вызывает опаску. Репродуктивная программа мужчин нацелена на максимальное число потомков, распространение своих генов. С этим связано и стремление к большему числу любовниц.

    Женская же программа отталкивается от девятимесячного вынашивания ребенка. Беременность отнимает много ресурсов, как и дальнейшее содержание потомства, указал эксперт. Поэтому не удивительна и нацеленность на выбор наиболее достойного кандидата из множества поклонников.

    Денисов-Мельников отметил тенденцию к позднему вступлению в брак, которую он связал с образованием, благосостоянием, свободой мысли и нравов. Также Денисов-Мельников напомнил о необходимости мер контрацепции.

    «Частая смена половых партнеров без соблюдения мер предосторожности и предохранения ведет к половым заболеваниям и нежелательной беременности», — сказал эксперт.