Репродуктивные стратегии: эксперт рассказал, почему женщины скрывают число своих партнеров

Валентин Денисов-Мельников рассказал, что репродуктивные стратегии мужчин и женщин значительно различаются. От этого и проистекает подсознательное нежелание девушки получить ярлык «легкодоступной».

По словам эксперта, проблема в природном страхе мужчин воспитать чужого ребенка. Если он понимает, что у его избранницы было множество любовников, это вызывает опаску. Репродуктивная программа мужчин нацелена на максимальное число потомков, распространение своих генов. С этим связано и стремление к большему числу любовниц.

Женская же программа отталкивается от девятимесячного вынашивания ребенка. Беременность отнимает много ресурсов, как и дальнейшее содержание потомства, указал эксперт. Поэтому не удивительна и нацеленность на выбор наиболее достойного кандидата из множества поклонников.

Денисов-Мельников отметил тенденцию к позднему вступлению в брак, которую он связал с образованием, благосостоянием, свободой мысли и нравов. Также Денисов-Мельников напомнил о необходимости мер контрацепции.

«Частая смена половых партнеров без соблюдения мер предосторожности и предохранения ведет к половым заболеваниям и нежелательной беременности», — сказал эксперт.