Репетиция парада Победы начнется в Москве. Онлайн-трансляция

В центре Москвы пройдет репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. «360» ведет прямую трансляцию.

Движение в центре Москвы будет перекрыто. Улицы ограничат в зависимости от того, где находятся колонны. Открывать движение будут сразу после того, как техника пройдет свой путь. Ожидается, что все участки откроются до 00:00.

В Центре организации дорожного движения заранее рекомендовали отказаться от поездок на автомобилях и пользоваться метро. Список всех перекрытых участков опубликован на сайте ЦОДД.

Первая репетиция парада прошла без военной техники еще 15 июня. Сегодняшняя тренировка не последняя, следующие пройдут 18 и 20 июня.

Сам парад состоится через неделю, 24 июня. Трансляция на Красной площади начнется в 10 часов утра на всех федеральных телеканалах.

Планируется, что на Красную площадь выйдут более 13 тысяч военнослужащих, в том числе военные из 12 стран. В шествии будет принимать участие механизированная колонна из 234 единиц военной техники. Зрители увидят танки, боевые машины пехоты, реактивную систему залпового огня «Торнадо-С», тяжелую огнеметную систему ТОС-2, зенитную ракетную систему С-300В4 и береговой ракетный комплекс «Бал».

Не обойдется и без авиации. В небе над Москвой пролетят 75 самолетов и вертолетов. Наблюдать за парадом будут представители нескольких государств.

Смотреть сам парад власти рекомендовали по телевизору. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, трансляция будет очень красочной. Мэр Москвы Сергей Собянин так же заявил, что лучше всего в этот день остаться дома. Да и доступ к Красной площади все равно будет ограничен.

Ранее Владимир Путин заявил о переносе праздничного парада по случаю юбилея Победы в ВОВ с 9 мая на 24 июня. Это было связано с ограничительными мерами во время пандемии.