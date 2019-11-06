Репетитора из Лобни заподозрили в домогательствах. Но все не так однозначно

В Лобне репетитору английского языка Александру пришлось пройти полиграф, чтобы доказать, что он не приставал к ученице. Девочка утверждает обратное, и в отношении педагога возбуждено уголовное дело.

Александр занимался с девочкой у нее дома, в его задачи входило подтянуть ребенка по школьной программе. Однако после очередного занятия девочка рассказала маме, что учитель гладил ее в неположенных местах. После этого родители написали заявление в полицию.

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Как сообщила «360» консьержка, он занимался с ребенком английским приличное время, а потом резко занятия прекратились.

«Ходил репетитор, мужчина. [Мы общались]: „Здравствуйте, до свидания, спасибо“. Нормальный, лет 50, наверное. Английский преподавал. Ни разу не слышала, чтобы они там ругались. А потом — раз, и перестал. Мало ли, может, в услугах не нуждаются», — рассказала женщина.

Позже соседи узнали, что причиной прекращения занятий стал скандал в семье. Потом мужчину задержали.

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Сейчас, чтобы доказать свою невиновность, он прошел проверку на полиграфе. Также Александр прошел психолого-психиатрическую экспертизу. Эксперты установили, что педагог со стажем не предрасположен к совращению детей. Эти заключения — одно из основных доказательств, которое планирует использовать адвокат учителя.

Защита считает, что девочка могла придумать домогательства. Однако соседи говорят, что она не похожа на тех, кто хитрит.

Дело о домогательствах в отношении репетитора по английскому языку передали в суд.