Общество 18 мая 2023, 15:27 Репетитор Смолер посоветовала школьникам отдохнуть в день накануне ЕГЭ

Читать 360tv в

Близится пора выпускных экзаменов и государственной итоговой аттестации. День накануне ЕГЭ следует посвятить отдыху, сообщила репетитор по русскому языку Вероника Смолер в беседе с News.ru.

По словам эксперта, за день до сдачи экзамена невозможно повторить всю школьную программу. Если же тревога перед ЕГЭ не дает школьнику отдохнуть, то в таком случае можно прорешать контрольные измерительные материалы (КИМ).

Реклама

Также репетитор посоветовала выспаться, в противном случае могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания.