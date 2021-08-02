Репертуары российских театров проверят после «Первого хлеба» в «Современнике»

Общественный совет при Минкультуры проведет слушания по репертуару театров по части их соответствия стратегии нацбезопасности. Об этом рассказал председатель общественного совета при министерстве Михаил Лермонтов.

По его словам, необходимость в таких слушаниях возникла после спектакля театра «Современник» «Первый хлеб», сообщило РИА «Новости».

Он уточнил, что в стратегии национальной безопасности есть огромный раздел, касающийся сохранения духовно-нравственных и патриотических ценностей.

«Конкретно все это прописано», — сказал Лермонтов.

По мнению чиновника, именно общественные структуры должны сейчас стать общественными контролерами соответствия информационной среды тем параметрам, которые заданы теперь и на уровне указа главы государства.

Премьера «Первого хлеба» состоялась в конце июля. Главную роль в нем исполнила народная артистка РФ Лия Ахеджакова. Она сыграла пьющую и много ругающуюся бабушку Нурию.

Общественность возмутило обилие ненормативной лексики. Помимо этого, в общественной организации «Офицеры России» решили, что монолог Ахеджаковой оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны.

Представители «Офицеров» обратились в Генпрокуратуру и мэрию Москвы. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить спектакль на предмет оскорбления ветеранов.