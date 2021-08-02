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    02 августа 2021, 15:57

    Репертуары российских театров проверят после «Первого хлеба» в «Современнике»

    Ольга Назаркина

    Общественный совет при Минкультуры проведет слушания по репертуару театров по части их соответствия стратегии нацбезопасности. Об этом рассказал председатель общественного совета при министерстве Михаил Лермонтов.

    Репертуары российских театров проверят после «Первого хлеба» в «Современнике»

    По его словам, необходимость в таких слушаниях возникла после спектакля театра «Современник» «Первый хлеб», сообщило РИА «Новости».

    Он уточнил, что в стратегии национальной безопасности есть огромный раздел, касающийся сохранения духовно-нравственных и патриотических ценностей.

    «Конкретно все это прописано», — сказал Лермонтов.

    По мнению чиновника, именно общественные структуры должны сейчас стать общественными контролерами соответствия информационной среды тем параметрам, которые заданы теперь и на уровне указа главы государства.

    Премьера «Первого хлеба» состоялась в конце июля. Главную роль в нем исполнила народная артистка РФ Лия Ахеджакова. Она сыграла пьющую и много ругающуюся бабушку Нурию.

    Общественность возмутило обилие ненормативной лексики. Помимо этого, в общественной организации «Офицеры России» решили, что монолог Ахеджаковой оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны.

    Представители «Офицеров» обратились в Генпрокуратуру и мэрию Москвы. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить спектакль на предмет оскорбления ветеранов.