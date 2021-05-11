Рэпера Гуфа обругали за Stories про стрельбу в Казани

Музыканта Алексея Долматова, известного как рэпер Гуф, раскритиковали за Stоriеs. Одна из публикаций была посвящена стрельбе в школе Казани, на предыдущей рэпер разместил снимок заряженного ружья.

На фото обратил внимание один из Telegram-каналов. Его автор задался вопросом, «что имел в виду рэпер Гуф, выкладывая последовательно» кадры.

«Если поздно узнал о событиях в Казани — удалить вторую фотку можно за один клик. Если есть мозги», — отмечено в публикации.

Сейчас снимка с ружьем в Stories Гуфа нет.

Утром 11 мая в казанской школе № 175 началась стрельба. Огонь по ученикам и преподавателям открыл 19-летний Ильназ Галявиев, бывший выпускник учебного заведения. Двое взрослых и семеро детей погибли, еще 21 человек ранен. Большая часть пострадавших — дети в возрасте от семи до 15 лет.

Молодой человек сдался полиции. На допросе он объяснил свой поступок ненавистью, которую стал испытывать ко всем людям. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.