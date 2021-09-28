Рэпер запряг девушек в карету вместо лошадей в Петербурге

Полицейские задержали трех девушек и мужчину на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Дело в том, что дам запрягли вместо лошадей в карету. Все это происходило в рамках съемок клипа.

Видео опубликовало издание «78 новости». На кадрах видно, что в упряжке кареты идут три девушки на каблуках. В экипаже сидел молодой человек, который снимал все происходящее на видео.

По данным издания, за этим действием стоит рэпер Iammind (Дмитрий Валеев). Он заявил, что в ролик вложен глубокий смысл: происходящее было метафорой цифрового рабства, в которое попадают девушки в современном обществе.

Источник фото: Instagram

Телеканал «Царьград» сообщил, что прошедшей ночью рэпер устроил погром на одном из квестов в Санкт-Петербурге. Тогда он назвал себя братом Моргенштерна.