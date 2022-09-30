Рэпер Walkie покончил с собой в 27 лет | 360°

Общество 30 сентября 2022, 21:54 Поделиться Telegram

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Viber Рэпер Walkie покончил с собой в 27 лет Рэпер Walkie покончил с собой после выпуска нового альбома «ВКонтакте»

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Краснодарский рэпер Walkie (настоящее имя Иван Петунин) покончин с собой. Тело 27-летнего молодого человека нашли около многоэтажного дома. Об этом сообщил сайт 93.RU.

О смерти исполнителя свидетельствуют и комментарии поклонников исполнителя в социальных сетях. Сегодня в полночь Walkie выложил свой новый альбом Walk Out Boy 3.

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«В этот раз уж точно должно все получиться», — подписал рэпер выложенный альбом на своей страницы.

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Как сообщили журналисты, несколько месяцев Иван Петунин лежал в психоневрологическом диспансере.

Walkie известен как участник первой в России батл-рэп площадки SLOVO, а также как выступавший артист в Versus Battle.

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