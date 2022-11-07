Рэпер Schokk попросил политического убежища в России из-за уголовного дела в Германии | 360°

Общество 07 ноября 2022, 20:49 Рэпер Schokk попросил политического убежища в России из-за уголовного дела в Германии Рэпер Schokk обратился к Путину с просьбой о политическом убежище в России

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В Германии завели уголовное дело на рэпера Дмитрия Гинтера, известного под псевдонимом Schokk, за поддержку российской спецоперации. Музыкант в своем Telegram-канале попросил у России предоставить ему политическое убежище.

Исполнитель опубликовал открытое письмо в администрацию президента РФ Владимира Путина.

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«Обращаюсь к вам за помощью. За мою публичную пророссийскую позицию и поддержку СВО на меня было заведено уголовное дело в Германии», — заявил Schokk.

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Рэпер подчеркнул, что у него немецкое гражданство, но вернуться в страну он не может. Публичная поддержка России в 2014 году стоила Гинтеру карьеры.

«Сегодня мне угрожает реальный срок и, я уверен, показательный публичный трибунал в немецких СМИ», — написал рэпер, заявив о необходимости политического убежища.

Музыкант, написал Telegram-канал Mash, переехал в Москву в феврале 2022 года. В Германии он жил с подросткового возраста.

На счету Schokk — шесть студийных альбомов, а также множество микстейпов и мини-альбомов.