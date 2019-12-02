Рэпер Птаха призвал пугать детей наркотиками

Во время состоявшегося в Госдуме круглого стола под названием «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете: чем нам грозит даркнет», рэпер Птаха (Давид Нуриев) предложил «кошмарить детей», показывая им во всей неприглядности последствия употребления наркотиков.

Птаха сообщил, что во времена его детства, по телевизору показывали передачи для подростков с ужасными моментами — детьми «в подвалах, которые колются героином». По мнению рэпера, это работало, но в итоге такие моменты показывать запретили, так как пожалели детскую психику. С этим Птаха не согласен, сообщило РИА «Новости».

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«Детей надо кошмарить. Детям надо говорить: „Смотри, какой ужас, ты сгниешь, у тебя отвалится нога, ты умрешь, сядешь в тюрьму“. Дети должны это знать. Все эти либеральные беганья вокруг детей „ой-ой-ой, он не так подумал, не так кашлянул, ой-ой-ой посмотрите, какой бедный ребенок, у него психика слабая, его мучить не надо“ — это полный бред», — сказал Птаха.

Он подчеркнул, что детям надо говорить, что хорошо, и что плохо, и не бояться их травмировать страхом перед наркотиками. По мнению рэпера, пусть лучше ребенок боится уколов, чем будет колоться.

Птаха также сообщил свое мнение о жевательном табаке (снюсе). До тех пор, пока будет модно выглядеть «плохим мальчиком», подобные явления изжить не удастся. Если детям внушить желание быть хорошими, тенденция на употребление наркотиков пойдет на убывание.

Птаха выразил сомнение в том, что запрет даркнету поможет решить проблему употребления наркотиков. Распространители найдут новые пути, а пострадают невинные люди.

«В нашей стране запреты ставить нельзя. У нас неадекватные сотрудники правоохранительных органов, которые видят запрет и сразу хотят посадить человека за что-то», — привела слова рэпера «Газета.ru».

Также он обвинил власти, в частности «людей в погонах» в пособничестве наркоторговле.