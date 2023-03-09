Важное 09 марта 2023, 11:27 Рэпер Птаха не пострадал при обстреле и покинул ДНР — СМИ Telegram-канал «Mash на Донбассе»: рэпер Птаха не пострадал при обстреле в ДНР

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С рэпером Птахой (Давидом Нуриевым), попавшим под обстрел в Донецкой Народной Республике накануне, все в порядке, он уже уехал домой. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе», сославшись на свои источники.

«По нашим предварительным данным, Птаха уже упорхнул из ДНР домой», — информировал канал.

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Нуриев отправился в республику около недели назад. Он приехал с гуманитарной помощью и планировал устроить благотворительный концерт для участников спецоперации, а также выяснить обстановку в ДНР, чтобы собрать материалы для двух песен. Кроме того, в планы рэпера входила съемка нескольких сцен для нового клипа.

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Отправляясь на концерт, Птаха попал под обстрел в прифронтовой зоне. Пользователей Сети встревожило появившееся видео — предположительно, с его телефона, — на котором слышны звуки автоматной очереди. В конце ролика ясно, что владелец смартфона уронил его. С тех пор PR-менеджер Птахи не могла выйти с ним на связь.