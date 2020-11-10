Рэпер не смог вернуть кофту в московский бутик и пообещал подать в суд

Достаточно мирная и не скандальная разборка произошла в московском бутике Fendi. Участниками стали популярный рэпер Ганвест и администратор магазина. Музыкант хотел вернуть обратно не понравившуюся ему кофту, но представитель бренда заявила, что товар не примет, так как покупатель уже снялся с ней в Stories в Instagram.

Сама беседа проходила очень спокойно и вежливо без каких-либо повышенных тонов. Запись всей беседы Ганвест выложил на своей странице в социальной сети.

В записи к видео он пояснил, что ему не понравилась кофта. Но когда он пришел в магазин, то выяснил, что представители бренда следили за его социальными сетями, где он выложил фотографию в обновке. Это стало главным аргументом, чтобы в магазине отказались принимать вещь и возвращать деньги.

Музыкант заявил, что сам бренд Fendi стал популярен у российской молодежи только после его хита FENDI2, но магазин не ценит предоставленную ему бесплатно рекламу. В результате Ганвест пообещал, что подаст на магазин в суд.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни осудили музыканта за устроенный скандал из-за кофты. Один из комментаторов отметил, что и до появления трека все знали о бренде Fendi.

«Компания основана в 1918 году», — напомнил пользователей.

Фанаты рэпера поддержали исполнителя. Они предложили и дальше отстаивать свои права и показывать чек. Некоторые заявили, что кофту надо сжечь. Причем прямо в магазине.