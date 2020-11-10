Рэпер не смог вернуть кофту в московский бутик и пообещал подать в суд
Сама беседа проходила очень спокойно и вежливо без каких-либо повышенных тонов. Запись всей беседы Ганвест выложил на своей странице в социальной сети.
В записи к видео он пояснил, что ему не понравилась кофта. Но когда он пришел в магазин, то выяснил, что представители бренда следили за его социальными сетями, где он выложил фотографию в обновке. Это стало главным аргументом, чтобы в магазине отказались принимать вещь и возвращать деньги.
Музыкант заявил, что сам бренд Fendi стал популярен у российской молодежи только после его хита FENDI2, но магазин не ценит предоставленную ему бесплатно рекламу. В результате Ганвест пообещал, что подаст на магазин в суд.
В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни осудили музыканта за устроенный скандал из-за кофты. Один из комментаторов отметил, что и до появления трека все знали о бренде Fendi.
«Компания основана в 1918 году», — напомнил пользователей.
Фанаты рэпера поддержали исполнителя. Они предложили и дальше отстаивать свои права и показывать чек. Некоторые заявили, что кофту надо сжечь. Причем прямо в магазине.