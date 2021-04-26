Рэпер-дрифтер стал фигурантом уголовного дела в Петербурге

Сотрудники петербургской полиции задержали рэпера, устроившего дрифт в центре города. Музыканту и двум его приятелям грозит уголовная ответственность за блокировку движения транспорта, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на данные регионального ГУ МВД.

Рэпер устроил заезд на спортивной иномарке на улице Восстания 13 апреля. Происходящее снимали на камеру его знакомые. При этом молодые люди мешали движению других автомобилей, создав затор ради эффектных кадров.

Съемки пресекли проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД. Была начала проверка, по итогам которой в отношении приятелей возбудили уголовное дело по статье «Воспрепятствование движению транспортных средств» (ч. 1 ст. 267 УК РФ ). Максимальная санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок до одного года.

Все трое были задержаны в ночь на 25 апреля у ночного клуба на канале Грибоедова, где они давали концерт. Расследование продолжается.

Ранее автоэксперты выразили мнение, что запрещать дрифт или вводить такое понятие в законодательную базу, чтобы в дальнейшем наказывать за него, не стоит. В частности, координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов убежден, что запреты только станут провокацией для новых нарушений.