Общество 02 мая 2023, 14:06 Рэпер Аким Апачев потребовал отменить российский тур исполнителя Loqiemean — СМИ Mash: рэпер Апачев попросил Генпрокуратуру отменить тур Loqiemean по России «ВКонтакте»

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Донбасский рэпер Аким Апачев потребовал отменить российский тур исполнителя Loqiemean (Роман Худяков), заявив, что тот может «выдвигать предательскую риторику». Музыкант написал обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД, Администрацию президента и Минкульт, сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что хип-хоп исполнитель Худяков уехал в Казахстан после начала спецоперации, однако через год внезапно решил отправиться с туром по России. Первый концерт должен состояться 8 мая. Апачев напомнил, что Loqiemean не раз позволял себе высказывания против России, призывы к свержению власти и поддержке Украины, участвовал в несанкционированных протестных акциях — и вполне может продолжить в том же духе, да еще накануне Дня Победы.

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Апачев также призвал проверить музыканта на дискредитацию Вооруженных сил России.

Ранее запретить концерт Loqiemean призвали ветераны спецоперации в Перми. Они тоже указали на то, что Худяков критикует СВО и поддерживает ВСУ. Его выступление в Перми намечено на 16 мая.

Музыкант и саунд-продюсер из Томска, Loqiemean выпустил несколько студийных альбомов. Он позиционирует себя как исполнитель, затрагивающий в творчестве остросоциальные темы, мешающий драму с юмором.