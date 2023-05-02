02 мая 2023, 14:06
Рэпер Аким Апачев потребовал отменить российский тур исполнителя Loqiemean — СМИ
Mash: рэпер Апачев попросил Генпрокуратуру отменить тур Loqiemean по России
Донбасский рэпер Аким Апачев потребовал отменить российский тур исполнителя Loqiemean (Роман Худяков), заявив, что тот может «выдвигать предательскую риторику». Музыкант написал обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД, Администрацию президента и Минкульт, сообщил Telegram-канал Mash.
Отмечается, что хип-хоп исполнитель Худяков уехал в Казахстан после начала спецоперации, однако через год внезапно решил отправиться с туром по России. Первый концерт должен состояться 8 мая. Апачев напомнил, что Loqiemean не раз позволял себе высказывания против России, призывы к свержению власти и поддержке Украины, участвовал в несанкционированных протестных акциях — и вполне может продолжить в том же духе, да еще накануне Дня Победы.
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Апачев также призвал проверить музыканта на дискредитацию Вооруженных сил России.
Ранее запретить концерт Loqiemean призвали ветераны спецоперации в Перми. Они тоже указали на то, что Худяков критикует СВО и поддерживает ВСУ. Его выступление в Перми намечено на 16 мая.
Музыкант и саунд-продюсер из Томска, Loqiemean выпустил несколько студийных альбомов. Он позиционирует себя как исполнитель, затрагивающий в творчестве остросоциальные темы, мешающий драму с юмором.
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