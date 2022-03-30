Репчатый лук стал рекордсменом по росту цен за прошлую неделю

Самый большой рост за минувшую неделю продемонстрировали в российских магазинах цены на репчатый лук. По данным Росстата, он подорожал на 18,28%. Сахар оказался на втором месте. Его стоимость увеличилась на 6,47%.

Меньше подорожала соль (4,25%). Пятерку лидеров замыкают шоколадные конфеты (3,51%). Рис вырос в цене 3,43%, а гречка — на 2,9%. Черный чай увеличился в цене на 3,42%, а печенье — на 2,8%,

Маргарин стал дороже на 2,6%. Подсолнечное масло и говядина подорожали одинаково — на 2,2%. На 2% стала дороже пшеничная мука, вермишель — на 1,9%, другие макароны — на 1,7%. Курица подорожала меньше, чем говядина — рост составил 1,6%.

Что касается предметов гигиены, то самым подорожавшим товаром стали прокладки (6,21%). За ними следуют детские подгузники (4,21%). Цены на туалетное мыло подросли на 3,44%, хозяйственное подорожало сильнее — на 4,55%, за шампунь теперь нужно платить на на 3,03% больше. Подорожание затронуло и зубную пасту (3,18%) с зубными щетками (2,46%).