Рэп не виноват? Чеченских студентов отчислили после песни про «бомбу»

В СМИ появилась информация о том, что двух чеченских студентов отчислили из-за видео, в котором они спели трек «Маленькая панда» исполнителя Enrasta, в котором упоминались слова о «маленькой бомбе». Оказалось, что юношу и девушку действительно исключили из Чеченского государственного колледжа культуры и искусства имени В. Татаева, но пение к этому не имеет никакого отношения.

Причины отчисления студентов назвала директор ГБУ ПО «ЧГККИ им. В. А. Татаева» Анжелика Зубайраева в интервью изданию «Чечня сегодня». Она рассказала, что пение не имеет никакого отношения к тому, что Баснукаева Магомеда и Тепсуркаеву Халимат исключили из вуза. По ее словам, причиной стал не выбор и исполнение песни, а сам факт записи ролика.

«Моя Джоконда / Моя ты анаконда / Ты для меня мой кайф / Маленькая бомба», — спели учащиеся.

«Они нарушили правила поведения в колледже, у нас в уставе написано, что видеосъемка на территории колледжа строго запрещена», — пояснила директор.

Она отметила, что таблички с этим предупреждением расположены на каждой двери. Зубайраева также уточнила, что претензии к студентам были у руководства вуза уже давно. И юноша, и девушка то и дело прогуливали занятия, а также получили по три выговора каждый. Она подчеркнула, что Тепсуркаева и Баснукаев знали бы о запрете видеосъемки, если бы посещали лекции.

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов подтвердил «360», что отчисление студентов не имеет отношения к песне. По его словам, их исключение не связано и с видеозаписью.

Их отчислили за систематическую неуспеваемость и пропуски занятий Альви Каримов.

Каримов уточнил, что именно это послужило причиной того, что двух студентов выгнали из вуза. Он также отметил, что не знает, почему директор ГБУ ПО «ЧГККИ им. В. А. Татаева» утверждает иное.

«Директор может говорить, что она считает нужным. Ее могли специально спровоцировать на такой ответ, я думаю, потому что каждое учебное заведение имеет устав. И есть такие заведения, где в силу чего-то видеосъемка на территории запрещена. Это бывает, но я не знаю, там это так или нет», — пояснил он.

Ролик, на котором юноша и девушка исполняют песню «Маленькая панда» появился в сети несколько дней назад. Оно вызвало бурную реакцию пользователей — одни осуждали студентов за поведение, которое не достойно чеченцев, в то время как другие — хвалили молодых людей и ругали их критиков.