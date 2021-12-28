РЭО выполнил план по вводу мощностей по обработке и утилизации ТКО в 2021 году и инвестированию в объекты инфраструктуры

Благодаря оказанию мер государственной поддержки Российский экологический оператор выполнил план Паспорта федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами».

«В 2021 году перед нами стояли действительно амбициозные задачи. Эти задачи были закреплены Паспортом федерального проекта „Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами“. Речь идёт о введении в эксплуатацию мощностей по обработке миллиона тонн ТКО, утилизации 0,423 миллиона тонн отходов и размещению 0,123 миллиона тонн ТКО. Но благодаря реализованным в Московской области двум проектам по созданию объектов обращения с ТКО нам удалось достигнуть установленной планки и ввести в промышленную эксплуатацию столько мощностей, сколько предписывал ввести федеральный проект. Мы говорим об инвестподдержке со стороны РЭО в размере 2,907 млрд рублей. Эти деньги были направлены двум предприятиям Московской области — ООО „Комбинат“ и КПО „Нева“», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В третьем квартале 2021 года ППК РЭО предоставила финансирование двум подмосковным инвестиционным проектам по созданию объектов обращения с ТКО. Речь идёт об ООО «Комбинат» в Клину и ООО «КПО Нева» в Солнечногорском муниципальном районе.

В ООО «Комбинат» было направлено 1,3 миллиардов рублей на строительство третьей очереди комплекса по переработке отходов, включающего мощности по сортировке 0,5 миллионов тонн ТКО в год и утилизации 0,15 млн тонн.

«КПО Нева» получил поддержку в виде 1,607 миллиардов рублей на строительство комплекса по переработке и размещению отходов, включающего мощности по сортировке 0,5 миллионов тонн ТКО в год, утилизации 0,273 миллионов тонн и размещению 0,123 млн тонн.

Финансирование было направлено в виде одобренной в июне Правительством меры господдержки — в виде облигационных займов. Это позволило снизить тарифную нагрузку на население Подмосковья на 703 млн рублей.

Всего в 2021 году РЭО вложил 6,2 миллиардов рублей в пятьпроектов в трехрегионах. Помимо уже названных двух проектов, речь идёт также об «ЭкоРесурс-Поволжье» в Самарской области (г. Тольятти), заводе «Вторпласт-Эколайн» в Московской области, ООО «Регион-Комфорт» в Тульской области.

До 2024 года запланировано создание около 900 объектов по обработке, утилизации и захоронению ТКО. Суммарная мощность всех объектов составит около 87 миллионов тонн, из которых 45 миллионов тонн — обработка. Вклад в развитие инфраструктуры и строительство новых предприятий позволит достичь глобальной национальной цели — вдвое снизить к 2030 году долю захоронения и достигнуть 100% сортировки ТКО.