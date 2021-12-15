РЭО вложит почти миллиард рублей в завод с уникальным уровнем утилизации отходов

Российский экологический оператор вложит 990 миллионов рублей в строительство комплекса по обработке и утилизации отходов в Тульской области мощностью 480 тысяч тонн. Завод сможет снизить объем захоронения отходов на 61,5% от объема поступающих отходов. Формой финансирования проекта станет выкуп облигационного займа.

«Рад сообщить о новом проекте, в финансировании которого примет участие РЭО. Это мусороперерабатывающий комплекс в Тульской области, его мощность составит 480 тысяч тонн ТКО в год. Форма финансирования — выкуп облигационного займа на сумму 990 миллионов рублей. Напомню, что такую меру поддержки нам одобрило летом правительство, и мы уже воспользовались ей для финансирования ряда проектов. Данный комплекс позволит выполнить показатели Федерального проекта — на 100% по обработке (сортировке) и на 43,75% по утилизации отходов, поступающих на завод», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Инвестиционный проект «Комплекс переработки отходов в г. Туле» реализует ООО «Регион-Комфорт» (дочерняя структура ООО «Хартия»). Комплекс, который разместится в Ленинском районе «большой» Тулы, планируется ввести в эксплуатацию в первой половинедо конца 20223 года.

Завод сможет принимать на обработку 480 тысяч тонн ТКО в год, из них доля отбора вторичных материальных ресурсов составит 22,5%. Будут также построены такие мощности по утилизации, как участок бесконтактного расщепления полимерных материалов (113 тыс. тонн в год) и участок производства техногрунта (97 тыс. тонн в год).

В основе технологии бесконтактного расщепления полимеров лежит метод термического разложения сырья — пиролиза. Пиролиз — это химическая деструкция органических соединений посредством нагрева при полном или частичном ограничении доступа кислорода. В процессе пиролиза образуются зольноуглеродистый остаток и парогазовая смесь. Парогазовая смесь состоит из паров различных углеводородов, которая в определенной части конденсируется в пиролизную жидкость по составу, схожую с нефтепродуктами. Часть парогазовой смеси, которую невозможно конденсировать, остается в газообразном состоянии и направляется как на автономную работу установок, так и отопление комплекса, исключая потребность во внешних энергоресурсах, а зольно-углеродистый остаток абсолютно безвреден и может применяться для формирования техногрунта.

В комплексе БРП пиролизу подвергаются как сложные высокомолекулярные соединения: различные пластики, полимеры, резина, так и иные органические отходы: древесина, бумага, пищевые отходы и т. п.

Комплекс позволит увеличить долю ТКО, направляемых на обработку в регионе, почти в два раза и долю перерабатываемых отходов почти в девять раз. Кроме того, благодаря проекту, произойдет снижение нагрузки на тариф для населения в общей сумме более 230 миллионов рублей.

Общий объем инвестиций проекта составит почти 3,5 миллиарда рублей. Форма финансирования со стороны РЭО — облигационный заем на сумму 990 миллионов рублей с процентной ставкой 3,75% годовых на срок 10 лет.

Основная цель Российского экологического оператора — оказывать финансовую поддержку инвестиционным проектам в сфере обращения с ТКО. На данный момент органами управления компании для первоочередного финансирования в 2021 году одобрено оказание мер поддержки на сумму около 6,3 миллиарда рублей. Всего на оказание мер поддержки уже получено 58 запросов. Подробнее о том, какие меры поддержки оказывает РЭО и как подать заявку на них, читайте на нашем сайте в специальном разделе об инвестпроектах https://reo.ru/invest.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла. Поэтому среди задач РЭО также, с одной стороны, создание системы вторичной переработки и вовлечение в оборот сырья для изготовления новой продукции и получения энергии, а с другой — стимулирование инвестиционной активности в сфере обращения с отходами.