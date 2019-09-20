РЭО составит рейтинг производителей мусорной техники. Лучших поддержит государство

Глава «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев сообщил, что в России составят рейтинг производителей техники для обращения с отходами. От качества техники будет зависеть размер господдержки.

Буцаев во время визита в Саратовскую область описал ситуацию с мусорной техникой в стране.

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По последним данным, в масштабах России не хватает восьми тысяч мусоровозов. Отечественных производителей спецтехники простимулируют рублем. После составления рейтинга предприятий, лучшие получат крупную финансовую поддержку от государства.

По словам Буцаева, на данный момент 52 региона отправили заявки на приобретение в лизинг на льготных условиях около трех тысяч единиц спецтехники на сумму более 22 миллиардов рублей.

«Мы запускаем несколько программ. Первая — программа льготного лизинга, из расчета 5% аванса на каждый мусоровоз, сюда также можно будет добавить еще 40 контейнеров. Это то количество контейнеров, которые, как мы просчитали, мусоровоз обслуживает в течение суток», — приводит официальный сайт РЭО слова Буцаева.

Он также добавил, что вторая программа — это аренда самих контейнеров и программа совместно с Минпромторгом России по поддержке лизинга через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК).