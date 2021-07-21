РЭО сообщил о создании Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла

Российский экологический оператор объявил о создании Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла. Она объединит экспертов отрасли обращения с отходами и представителей бизнеса. Об этом сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

«Ответственное разумное потребление — это общемировая цель, цель общества.

Перейти к нему нужно через развитие экономики замкнутого цикла. Для России это новый вызов. Президент РФ в своем послании Федеральному собранию озвучил принцип „загрязнитель платит“. Он должен заработать и в сфере обращения с отходами. Таким образом мы сможем перейти к экономике замкнутого цикла. Ассоциация призвана объединить экспертов отрасли и бизнес, что будет работать на достижение поставленной цели», — сказал Денис Буцаев.

Одной из целей Ассоциации в ППК назвали объединение сторонников осознанного потребления и тех, кто готов содействовать переходу к экономике замкнутого цикла. Благодаря Ассоциации также будут сформированы условия и продвижение практик ESG, это трансформация компаний в сфере обращения с отходами, зеленое финансирование.

В компании обратили внимание на то, что имидж работников отрасли на данный момент крайне низкий. Речь идет о региональных операторах, которые отвечают за обращение с отходами в стране, в том числе финансово. Многие из регоператоров заключили контракты на долгое время. Но требуется изменить общественное мнение о них.

Ассоциацию возглавила Альбина Дударева, советник гендиректора ППК РЭО, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды, заместитель председателя Общественного совета Минприроды России, член Союза женщин России. По ее мнению, необходимо завоевать уважение к отрасли, Ассоциация, которая объединит представителей госвласти и бизнеса, поможет достичь этой цели.